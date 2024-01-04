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        Seydişehir'de kadınlara yönelik sağlık konferansı düzenlendi

        Seydişehir Devlet Hastanesi doktorları tarafından ilçede yaşayan kadınlara yönelik Rahim Ağzı (Serviks) kanseri konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:51 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:28
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        Seydişehir'de kadınlara yönelik sağlık konferansı düzenlendi
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        Seydişehir Devlet Hastanesi doktorları tarafından ilçede yaşayan kadınlara yönelik Rahim Ağzı (Serviks) kanseri konulu konferans düzenlendi.

        Belediye Düğün Salonunda düzenlenen konferansta katılımcılara yeşil kurdela dağıtıldı.

        Erken teşhis ve etkili tedavi durumunda hastalığın kontrol altına alınarak tedavisinin mümkün olduğunu anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Firdevs Öztürk "Bu hastalıktan korunmak için mutlaka düzenli tarama ile erken tanı alındığında hastalığa bağlı ölüm oranlarının azaltılabildiğini yapılan HPV aşılarının rahim ağzı kanserinin gelişmesini yüksek oranda engelleyebildiği kaydetti.

        Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Havva Turaç Cingöz de amaçlarının halk sağlığının düzenli bir biçimde gözden geçirilmesi olduğunu ve hastanede yapılan çalışmalar ve taramalarla kanser riski taşıyan kişilerin tespit edilerek erken aşamada önlem almak olduğunu söyledi.

        Program sonunda sağlık ekipleri salonda bulunan katılımcıları kanser taramasından geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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