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        Hüyük'te Arama Kurtarma Derneği kuruldu

        Konya'nın Hüyük ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden inşaat ustaları ve madenciler öncülüğünde Hüyük Ulusal Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneği (HAKUDER) kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 20:01 Güncelleme: 04.01.2024 - 20:04
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        Hüyük'te Arama Kurtarma Derneği kuruldu
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden inşaat ustaları ve madenciler öncülüğünde Hüyük Ulusal Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneği (HAKUDER) kuruldu.

        Kaymakam Nur Yalçınkaya ve Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i makamlarında ziyaret eden Dernek Başkanı Mehmet Eke, dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Eke, Hüyük Belediyesi ekipleri ile Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirterek, "Orada bir kez daha gördük ki olası afet durumlarına her zaman hazır olmamız gerekiyor. Biz inşaat işleri ile uğraşıyoruz. Böyle bir dernek kuralım, hazırlıklı olalım diye düşündük. İnşallah ihtiyaç olmaz ama 6 Şubat'taki gibi bir afet yaşanması durumunda arkadaşlarımız daha donanımlı ve hazır olacaktır." dedi.

        Galeri
        Galeri

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