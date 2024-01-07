Seydişehir'de 187 sahipsiz hayvan tedavi edildi Seydişehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 187 sahipsiz sokak hayvanı tedavi edildi.

Seydişehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 187 sahipsiz sokak hayvanı tedavi edildi.

Anabağlar Mahallesi'nde demirciler sanayi arkasında belediye tarafından 3 hektar alan üzerine kurulan merkezde sahipsiz sokak hayvanları sağlığına kavuşturuluyor.

Tam teşekküllü, 500 hayvan kapasiteli ve muayene, veteriner odaları, ameliyat odaları, yıkama bölümlerinden oluşan merkezde sahipsiz hayvanların bakımı ve rehabilitasyonu yapılmaya devam ediyor.

Yaklaşık 3 ay önce açılan merkezde ekipler yaptıkları taramalar sonucunda ilçe genelinde yaralı halde bulunan ve vatandaşların ihbarları ile merkeze getirilen 187 sokak hayvanının tedavi ve bakımlarını gerçekleştirerek tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan sokak hayvanlarını tekrar doğal ortama bıraktı.

Uluslararası standartlara uygun şekilde sahipsiz hayvanların bakımı ve tedavilerinin yapıldığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, merkezde ekiplerin 143 sokak hayvana kısırlaştırma, aşılama ve küpeleme işlemlerinin de yapıldığını belirtti.