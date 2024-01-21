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        Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Bitexen Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, maçı kaybetmemelerinin kendileri için sevindirici olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 18:58 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:58
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        Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Bitexen Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, maçı kaybetmemelerinin kendileri için sevindirici olduğunu söyledi.

        Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın zor hava ve zemin şartlarında oynandığını ifade etti.

        Mücadele dozu yüksek bir maç oynandığını vurgulayan Yalçın, oyunun kontrolünün maçın büyük bölümünde kendilerinde olduğunu, pozisyonlara girdiklerini anlattı.

        Yalçın, deplasmanda gol yedikten sonra oyunu çevirmenin zorluğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Çünkü Konyaspor'un ligdeki pozisyonu da çok sağlıklı bir yerde değil. Onlar da kazanmak için çok mücadele ediyor. Oyunlarda 3 maçtır geriye düşüyoruz. Ondan sonra çevirmek için çocuklar, çok çaba sarf ediyor. Bizim adımıza en sevindirici taraf bu. Oynanan müsabakalarda yavaş yavaş oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu tür deplasmanlar, ikinci yarı çok daha zor olacak. Çünkü herkes bir an evvel hattan kurtulmaya çalışıyor. Doğal olarak kazanmak istiyor. En azından kazanamıyorsak kaybetmemek bizim için sevindirici. O bölümü de pozitif olarak görüyoruz. Bundan sonraki maçlarında Konyaspor'a da başarılar diliyorum. İnşallah bizim için de bundan sonrası iyi olur."

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