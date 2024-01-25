Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da trafik kazasında 8 kişi yaralandı

        Konya'nın Meram ilçesinde servis aracıyla otomobilin çarpışması, ardından bunların çevredeki 2 araca çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 20:33 Güncelleme: 25.01.2024 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da trafik kazasında 8 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Meram ilçesinde servis aracıyla otomobilin çarpışması, ardından bunların çevredeki 2 araca çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Yaylapınar Caddesi'nde servis minibüsüyle bir otomobilin çarpışması sonucu savrulan araçlar, yol kenarında tatlı satışı yapılan araç ile o sırada tatlı almak için duran bir vatandaşın otomobiline çarptı.

        Servis minibüsünün devrildiği kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan 8 kişi ambulanslarla Konya’daki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Müzikhol baskınında 1 kişi gözaltında
        Müzikhol baskınında 1 kişi gözaltında
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Meteoroloji'den 31 kent için alarm! 3 bölgeye kuvvetli kar geliyor!
        Meteoroloji'den 31 kent için alarm! 3 bölgeye kuvvetli kar geliyor!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
        Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Riva'da 3 saat
        Riva'da 3 saat
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Beşiktaş'ta gündem stoper: 4 isim...
        Beşiktaş'ta gündem stoper: 4 isim...
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        "Yapay zekâdan korkmuyoruz""
        "Yapay zekâdan korkmuyoruz""

        Benzer Haberler

        Konyaspor, Valon Ethemi ile anlaştı
        Konyaspor, Valon Ethemi ile anlaştı
        Konyaspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Konyaspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Konya merkez ilçe belediye başkanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına k...
        Konya merkez ilçe belediye başkanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına k...
        Konya'da 2. Uluslararası Sille Sempozyumu başladı
        Konya'da 2. Uluslararası Sille Sempozyumu başladı
        İşlenen patatesi ihraç edip kabuklarından elektrik üretiyorlar
        İşlenen patatesi ihraç edip kabuklarından elektrik üretiyorlar
        Konya'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Konya'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı