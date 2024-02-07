Konya'da araçlarına çakar ve siren sistemi takan 14 sürücüye para cezası verildi

İl merkezinde 29 Ocak-5 Şubat'ta yapılan denetimlerde, 14 sürücüye 96 bin 505 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "çakar" olarak tabir edilen ışık donanımı ve siren sistemi bulunduran araçlara yönelik denetim yaptı.

Konya'da otomobillerine çakar ve siren sistemi takan 14 sürücüye 96 bin 505 lira ceza kesildi.

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