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        Konya'da araçlarına çakar ve siren sistemi takan 14 sürücüye para cezası verildi

        Konya'da otomobillerine çakar ve siren sistemi takan 14 sürücüye 96 bin 505 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:00 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:00
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        Konya'da araçlarına çakar ve siren sistemi takan 14 sürücüye para cezası verildi
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        Konya'da otomobillerine çakar ve siren sistemi takan 14 sürücüye 96 bin 505 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "çakar" olarak tabir edilen ışık donanımı ve siren sistemi bulunduran araçlara yönelik denetim yaptı.

        İl merkezinde 29 Ocak-5 Şubat'ta yapılan denetimlerde, 14 sürücüye 96 bin 505 lira ceza uygulandı.

        Emniyet yetkilileri, bu tür uygulamaların devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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