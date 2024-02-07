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        Seydişehir Kaymakamı Bakkal, asker adaylarıyla buluştu

        Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal ile Belediye Başkanı Mehmet Tutal, vatani görevlerini yapacak asker adaylarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:36 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:39
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        Seydişehir Kaymakamı Bakkal, asker adaylarıyla buluştu
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        Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal ile Belediye Başkanı Mehmet Tutal, vatani görevlerini yapacak asker adaylarıyla bir araya geldi.

        Tutal, Adile Baysal Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen programda, askerliğini kutsal bir vazife olduğunu, çok farklı bir deneyim yaşayacaklarını söyledi.

        Bunun bir vatan nöbeti olduğunu belirten Tutal, "Anadolu'da insanların malı, canı, namusu güvende olabilmesi için vatani görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Yapılan görevin her alanı kutsaldır. Allah yolunuzu açık etsin. Cenab-ı Allah sağ salim yuvalarınıza dönmeyi nasip etsin." diye konuştu.

        Kaymakam Bakkal da asker adaylarıyla sohbet etti.

        Program, hediye takdiminin ardından sona erdi.

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