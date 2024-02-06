Kulu'da depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

Kulu Doğada Arama ve Kurtarma (KUDAK) Derneği tarafından depremlerde hayatını kaybedenleri anmak ve dua etmek için Merkez Cami'de Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Konya'nın Kulu ilçesinde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anma töreni ve konferans düzenlendi.

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