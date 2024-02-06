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        Kulu'da depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

        Konya'nın Kulu ilçesinde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anma töreni ve konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:45 Güncelleme: 06.02.2024 - 17:06
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        Kulu'da depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi
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        Konya'nın Kulu ilçesinde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anma töreni ve konferans düzenlendi.

        Kulu Doğada Arama ve Kurtarma (KUDAK) Derneği tarafından depremlerde hayatını kaybedenleri anmak ve dua etmek için Merkez Cami'de Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

        KUDAK Dernek Başkanı Serdal Alıcı, Kulu Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, derneğin kuruluş aşamasını ve amaçlarını anlattı.

        İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat da konuşma yaparak, depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

        Konuşmaların ardından konferansa geçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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