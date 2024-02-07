Akgöl sazlıkları göçmen kuşlar için "güvenli liman" özelliğini koruyor

YAVUZ GÖRÜR - Konya'nın Ereğli ilçesinde göçmen kuşların önemli göç yolları üzerinde bulunan Akgöl sazlıkları, flamingolar ve farklı kuş türlerini ağırlıyor.

Göçmen kuşların barınma, yuvalanma ve kuluçka alanı olması bakımından büyük öneme sahip Akgöl sazlıkları, güvenli liman olma özelliğiyle başta flamingolar olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Yıl başından bu yana bölgeye gelen flamingolarla renklenen sazlıklar, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Selçuk Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu Akademik Danışmanı Araştırma Görevlisi Osman Nurullah Berk, AA muhabirine, "kuş cenneti" olarak bilinen Akgöl sazlıklarında yaptıkları gözlemlerde göçmen kuş türü sayısında artış gözlemlediklerini söyledi.

Akgöl'ün, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olduğunu belirten Berk, şöyle konuştu:

"Başlatılan ıslah projesiyle su seviyesi günümüzde tekrar artış gösterdi ve sazlık alan yeniden hayat buldu. Artan su seviyesine bağlı olarak sazlıkların yeniden canlanması, şehir merkezinden uzak izole bir yapıya sahip olması, sazlıkların bölgedeki kirli suyu filtre etmesi, özellikle göçmen kuşlar için Akgöl sazlıklarını güvenli bir liman haline getiriyor. Alan, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince sürekli gözetim altında tutularak özveriyle korunuyor. Geçen ayın ikinci haftasında, kış ortası su kuşu sayımlarında 40'a yakın kuş türünü kayıt altına aldık."

Berk, alana hakim bir noktada kuş gözlem kulesinin olmasının doğaseverlerin rahatlıkla kuşları ve manzarayı izlemelerine olanak sağladığını dile getirdi.

- Flamingoları yavrularıyla görme ve fotoğraflama şansı buldular

Doğaseverlerden Mehmet Salih Açar, tavsiye üzerine sazlığa geldiğini kaydetti.

Onlarca flamingoyu yavrularıyla görme ve fotoğraflama şansı bulduklarını vurgulayan Açar, "Çok güzel ve doğal bir ortamla karşılaştık. Gerçekten burası kuş cennetini andırıyor. Doğanın bize değil, bizim doğaya daha çok ihtiyacımız var." dedi.

Doğaseverlerden Yalçın Savran da hafta sonları fırsat buldukça Akgöl'e geldiğini söyledi.