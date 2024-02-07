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        Asker eğlencesinde silah kullanan 26 kişiye adli işlem

        KONYA'da, asker eğlencesinde silah ve havai fişeklerle kutlama yapan 26 kişiye, 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 12:48 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:50
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        Asker eğlencesinde silah kullanan 26 kişiye adli işlem
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        KONYA'da, asker eğlencesinde silah ve havai fişeklerle kutlama yapan 26 kişiye, 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.

        Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'nde, geçen pazar günü, askere gidecek kişiler için eğlence düzenlendi. Eğlenceye katılanlar kutlama yapmak için tabanca, av tüfeği ve havai fişek kullandı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde havai fişeklerin yoğun ateşlenmesinden dolayı, bazı kişilerin alandan uzaklaştığı görüldü. Yaşananların ardından jandarma ekipleri, eğlenceye katılan 26 kişiye, 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma' suçundan adli işlem başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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