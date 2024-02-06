Kayıp Osmanlı sancağı Hadim'e getirildi

Hadim Kaymakamlığı, Bursa Adliyesi ve Bursa Müze Müdürlüğü ile koordinesinde sancağın Bursa 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararıyla Hadim Kaymakamlığına teslim edilmesine karar verildi.

Yapılan çalışmada, Osmanlı sancağının 2006'da Bursa'nın Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheliler ile birlikte ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı.

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