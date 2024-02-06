Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Kayıp Osmanlı sancağı Hadim'e getirildi

        Hadim ilçesi Dedemli Mahallesi'ndeki Büyük Cami'den kaybolan Osmanlı sancağı ilçeye getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 17:02 Güncelleme: 06.02.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp Osmanlı sancağı Hadim'e getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hadim ilçesi Dedemli Mahallesi'ndeki Büyük Cami'den kaybolan Osmanlı sancağı ilçeye getirildi.

        Yapılan çalışmada, Osmanlı sancağının 2006'da Bursa'nın Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheliler ile birlikte ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı.

        Hadim Kaymakamlığı, Bursa Adliyesi ve Bursa Müze Müdürlüğü ile koordinesinde sancağın Bursa 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararıyla Hadim Kaymakamlığına teslim edilmesine karar verildi.

        Sancak, Hadim'e getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Resmi açıklama geldi! Yeni adresi...
        Resmi açıklama geldi! Yeni adresi...
        Sevgilisinin eski kocasına kurşun yağdırdı!
        Sevgilisinin eski kocasına kurşun yağdırdı!
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!

        Benzer Haberler

        Kulu'da depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi
        Kulu'da depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi
        Konyaspor, Sivasspor ile yarın yapacağı kupa maçının hazırlıklarını tamamla...
        Konyaspor, Sivasspor ile yarın yapacağı kupa maçının hazırlıklarını tamamla...
        Beyşehir'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        Beyşehir'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        6 Şubat depremlerinde vefat eden milli hentbolcu Cemal Kütahya, Konya'da an...
        6 Şubat depremlerinde vefat eden milli hentbolcu Cemal Kütahya, Konya'da an...
        Konya'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        Konya'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        Depremde hayatını kaybedenler Hüyük'te anıldı
        Depremde hayatını kaybedenler Hüyük'te anıldı