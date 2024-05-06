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        Seydişehir'de güvenlik toplantısı yapıldı

        Seydişehir ilçesinde İlçe Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:48
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        Seydişehir'de güvenlik toplantısı yapıldı
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        Seydişehir ilçesinde İlçe Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal başkanlığında, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği koordinesinde, Seyitharun Maarif Merkezi'nde ilgili kurum temsilcilerinin de katıldığı, Seydişehir Maarif Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede, ilçenin genel güvenliğine ilişkin yürütülecek hizmetler konuşuldu.

        Toplantıda okul önleri ve çevresinde denetim ve önleyici uygulamalarının arttırılması, trafik tedbirleri, güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden metruk yapıların yıkımı ve sokak hayvanlarına ilişkin konular değerlendirildi.

        Toplantıda ayrıca, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Narkotik Suçlar Grup Amirliğinin çalışmaları, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Belediyesi tarafından yürütülen hizmetler, ilçede genel güvenliğine ilişkin yürütülecek hizmetlere toplumun katılımının ve desteğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamlı olarak ele alındı.

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