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        Beyşehir'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 22:01 Güncelleme: 13.06.2024 - 22:01
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        Beyşehir'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Edinilen bilgiye göre, olay Bahçelievler Mahallesi’ndeki oyun parkının yanında yaşandı.

        Oyun parkı önünde, park halindeki bir otomobilin yanında duran İ.H.'ye yanına motosikletle gelen bir kişi tarafından henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açıldı.

        Bacağına isabet eden tek kurşunla yaralanan ve kaçmaya çalıştığı sırada olay yerinden 50 metre ileride yere yığılan İ.H.'ye, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

        Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı İ.H., acil serviste yapılan müdahale sonrasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan C.Y.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı.

        Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri olayının yaşandığı yerde bir adet boş kovan ele geçirdi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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