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        Konya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Konya'da Ehli Sünnet Alimler Birliği (ESAB) tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:48 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:48
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        Konya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Konya'da Ehli Sünnet Alimler Birliği (ESAB) tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Mevlana Meydanı'nda toplanan kalabalık, İsrail aleyhine slogan attı.

        ESAB Başkanı Orhan Çeker, gazetecilere, İsrail'in tüm dünyanın tepkisine ve BM'nin ateşkes istemesine rağmen, Gazze'de katliama devam ettiğini söyledi.

        Filistin'i cehenneme çeviren, Gazze'de ise soykırım yapan İsrail'in, gelen insani yardımları bile engellediğini vurgulayan Çeker, "İsrail'e karşı herkes mücadele etmeli, bu insanlık suçuna 'dur' denmelidir. İsrail mallarına karşı boykot devam etmekte ancak çok yetersiz. Bu konuda bütün kuruluşların daha fazla gayret etmesi gerekiyor." diye konuştu.

        İsrail'in korkulu rüyasının, mallarının boykot edilmesi olduğunu dile getiren Çeker, zulme boykotla karşı konulması gerektiğini kaydetti.

        Konuşmanın ardından protesto, edilen duayla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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