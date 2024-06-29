Konyaspor, Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, sol kanat Yusuf Erdoğan'ı transfer etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, sol kanat Yusuf Erdoğan'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Erdoğan ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Stadyumda yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik'in de hazır bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Son olarak Adana Demirspor'da oynayan Yusuf Erdoğan, ligde 5 gol 4 asistlik katkı sağladı. Yusuf, takımımızda 10 numaralı formayı terletecek. Yusuf Erdoğan'a 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz."
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