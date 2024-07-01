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        Konya'da buğday hasadı başladı

        Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi tarafından kazandırılan 14 milyon metrekarelik Saraçoğlu Tarımsal Üretim ve Ar-Ge Kampüsü'nde buğday hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:54 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:57
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        Konya'da buğday hasadı başladı
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        Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi tarafından kazandırılan 14 milyon metrekarelik Saraçoğlu Tarımsal Üretim ve Ar-Ge Kampüsü'nde buğday hasadı yapıldı.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, tarımın başkenti Konya'da bir yandan kırsal bölgelerde alternatif ürün ekimini teşvik ederken, bir yandan da atıl arazileri üretime kazandırarak tarımsal kalkınmayı desteklediklerini belirtti.

        Karatay Belediyesi ile Saraçoğlu Tarımsal Üretim ve Ar-Ge Kampüsü'nde tarım alanında önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Altay, 14 milyon metrekarelik arazide yürüttükleri projenin özellikle son yıllarda yaşanan küresel iklim değişikliğine bağlı yağış düzensizliği ve kuraklık nedeniyle Konya için büyük önem taşıdığını söyledi.

        Arazinin bu yıl 10 milyon metrekarelik kısmında tarımsal üretim gerçekleştirdiklerini anlatan Altay, "Proje dahilinde 6 milyon metrekarelik kısımda ekimini yaptığımız yerli sertifikalı 'Bayraktar' çeşidi buğdayın hasadını yaptık. Bu ekilen alanın büyük bölümünü susuz tarım modeliyle gerçekleştirdik. Hasat edilen buğdayı belediyemiz bünyesindeki Fenni Fırın'da ekmek üretiminde değerlendirmeyi planlıyoruz. Ayrıca bölgede yapılan buğday hasadıyla, yerli ve sertifikalı tohum kullanımını da teşvik etmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

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