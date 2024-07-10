Konya'da fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Yabancı uyruklu kadınlar ise ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekiplerin çok sayıda adrese düzenlediği operasyonda 8 zanlı ve yabancı uyruklu 24 kadın yakalandı. Gözaltına alınanların adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirildi.

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