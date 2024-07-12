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        Bağlama ustasının yoldaşı, kuzu, köpek ve oğlak oldu

        MELİKE KESKİN - Konya'da gün içerisinde her yere kuzusu ve köpeğiyle giden bağlama ustası Mikail Ağdaş, geçen hafta sahiplendiği oğlakla da bebek gibi ilgileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:06 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:06
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        Bağlama ustasının yoldaşı, kuzu, köpek ve oğlak oldu
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        MELİKE KESKİN - Konya'da gün içerisinde her yere kuzusu ve köpeğiyle giden bağlama ustası Mikail Ağdaş, geçen hafta sahiplendiği oğlakla da bebek gibi ilgileniyor.

        Çocukluğundan beri hayvanlara duyduğu sevgiyle çok sayıda kedi ve köpek besleyen 40 yaşındaki Ağdaş'ın evini açtığı canlılar arasında, yavruyken bakıp doğaya bıraktığı baykuş da bulunuyor.

        Evli ve bir çocuk babası Ağdaş, en son 4 ay önce köpeği "Nia"yı sahiplendikten sonra, üç günlükken evini açtığı ve 2 aydır biberonla beslediği kuzusuna da "Çiçek" adını verdi.

        Hayvanlarının üzerine titreyen, bakımlarını özenle yapan Ağdaş, geçen hafta sahiplendiği oğlağı da biberonla besliyor.

        - "Çiçeği" de çok özlediği için yanından ayırmıyor

        Ağdaş, AA muhabirine, her yere kuzusu ve köpeğiyle gitmekten çok mutlu olduğunu söyledi.

        Adını "Kezban" koyduğu oğlağı da sahiplenerek ailesini büyüttüğünü anlatan Ağdaş, şöyle konuştu:

        "Kuzuları sevdiğimi bilen besici bir arkadaşım, 'Annesini kaybeden bir kuzuya bakmak ister misin?' diye sordu. Kuzuyu aldım. Veteriner arkadaşlarım da yardımcı oldu. Biberonla baktım. Çoğunlukla evdeydik ama 10 gündür benimle atölyeye geliyor. Özlüyorum artık. Hep benimle olmasını istedim. Sabah geliyoruz, akşam gidiyoruz. 'Nia' da bizi yalnız bırakmıyor. Biri sağımda, biri solumda. Normalde ben yürümeyi hiç sevmem ama onlarla yürüyorum. Bu yürüyüşler sayesinde de 5 kilo verdim."

        Ağdaş, atölyeye de manava da birlikte gittiği hayvanlarının tasmasız da olsa peşinden hiç ayrılmadığını belirterek, "Hayvanlar birbirleriyle iyi anlaşıyor. Onlarla kalabalık bir aile olduk. Hanım, 'Biz normalde evde 3 kişiydik, 6 olduk.' diye kızıyor. Allah birliğimizi bozmasın, herkese nasip etsin. 3,5 yaşında kızım var, o da hayvanlarla iyi anlaşıyor." ifadelerini kullandı.

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