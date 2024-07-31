Konya'da balkondan düşen çocuk öldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde balkondan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde balkondan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Aşağı Esence Mahallesi'ndeki tek katlı evlerinin balkonunda oyun oynayan 6 yaşındaki Y.E.G, yaklaşık 2,5 metre yüksekten düştü.
Kafasını zemine çarparak yaralanan ve ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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