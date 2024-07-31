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        Konya'da balkondan düşen çocuk öldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde balkondan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 10:23 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:23
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        Konya'da balkondan düşen çocuk öldü
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde balkondan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Aşağı Esence Mahallesi'ndeki tek katlı evlerinin balkonunda oyun oynayan 6 yaşındaki Y.E.G, yaklaşık 2,5 metre yüksekten düştü.

        Kafasını zemine çarparak yaralanan ve ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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