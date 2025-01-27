Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Aile içi tartışmasında katliam yaptı: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti (2)- Yeniden

        'Konya'daaile içi kavga ihbarına giden polis, 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı' başlıklı haberimiz, kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 23:04 Güncelleme: 27.01.2025 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile içi tartışmasında katliam yaptı: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti (2)- Yeniden
        ABONE OL

        ‘Konya'daaile içi kavga ihbarına giden polis, 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı’ başlıklı haberimiz, kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçildi. DHA

        -----------

        YENİDEN

        İsmail AKKAYA/ KONYA,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Tutuklama talep edildi
        Tutuklama talep edildi
        İran: Su-35 savaş uçağı sipariş edildi
        İran: Su-35 savaş uçağı sipariş edildi
        Denizli'de yangın!
        Denizli'de yangın!
        Gol düellosunda kazanan Kasımpaşa!
        Gol düellosunda kazanan Kasımpaşa!
        Bakanlık açıkladı! Aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilere yüzde 50 indirimli olacak
        Bakanlık açıkladı! Aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilere yüzde 50 indirimli olacak
        Talisca F.Bahçe için İstanbul'da!
        Talisca F.Bahçe için İstanbul'da!
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        AB'den Trump'a Grönland yanıtı
        AB'den Trump'a Grönland yanıtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Konya'da 4 kişilik aile evde ölü bulundu
        GÜNCELLEME - Konya'da 4 kişilik aile evde ölü bulundu
        Konya'da 4 kişilik aile evde ölü bulundu
        Konya'da 4 kişilik aile evde ölü bulundu
        Çöken 4 katlı binanın enkazında kalan 5 kişinin kaldığı dairenin zili çalış...
        Çöken 4 katlı binanın enkazında kalan 5 kişinin kaldığı dairenin zili çalış...
        Konya'da aile içi kavga ihbarına giden polis, 4 kişinin cansız bedeniyle ka...
        Konya'da aile içi kavga ihbarına giden polis, 4 kişinin cansız bedeniyle ka...
        Konya'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Konya'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Konya'da çakar kullanan sürücüye 276 bin lira ceza kesildi
        Konya'da çakar kullanan sürücüye 276 bin lira ceza kesildi