Aile içi tartışmasında katliam yaptı: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti (2)- Yeniden
'Konya'daaile içi kavga ihbarına giden polis, 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı' başlıklı haberimiz, kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçildi.
‘Konya'daaile içi kavga ihbarına giden polis, 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı’ başlıklı haberimiz, kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçildi. DHA
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YENİDEN
İsmail AKKAYA/ KONYA,
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