Konya'da 4 kişilik aile evde ölü bulundu
Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 kişilik aile evlerinde ölü bulundu.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 kişilik aile evlerinde ölü bulundu.
Parsana Mahallesi Murat Sitesi C2 Blok'ta bir daireden silah sesleri duyulması üzerine komşular polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri evde anne, baba ve 2 çocuğu olduğu değerlendirilen 4 kişiyi ölü halde buldu.
Evin 28 yaşındaki erkek çocuğunun anne ve babası ile kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği iddia edildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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