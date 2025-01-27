Çöken 4 katlı binanın enkazında kalan 5 kişinin kaldığı dairenin zili çalışmıyormuş (3)
6ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Konya'da 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan zemin kattaki 4 dükkanda balık restoranı işleten iş yeri sahibi Kazım F.
6ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Konya'da 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan zemin kattaki 4 dükkanda balık restoranı işleten iş yeri sahibi Kazım F., balık restoranın tadilat işlemleriyle ilgilenen mimar Tuncer D. yapım işini üstlenen Volkan D., aynı dükkanı daha önce kahvehane olarak işleten Kemal Ö. ile dükkanların mülk sahibi Hakkı İ. ve Mehmet. P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede tutuklandı.
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