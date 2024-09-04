Selçuk Üniversitesi'nde petrol kaynaklı yangınları ses dalgalarıyla söndürebilen sistem geliştirildi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Doğanhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yavuz Selim Taşpınar, geliştirdiği proje ile petrol türevli yangınların ses dalgalarıyla söndürülmesini sağladı.

Geliştirilen metot ile benzin, gaz yağı, tiner ve likit petrol gazı (LPG) ile ilgili yangınlar, ses dalgasıyla başarıyla söndürülebiliyor.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Taşpınar, projenin Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklendiğini ve Türkiye'de ses dalgalarıyla yangına müdahale konusunda gerçekleştirilen ilk proje olduğunu bildirdi.

Çalışmasında, yangının görüntü işleme algoritmalarıyla tespit edilip, ses dalgalı yangın söndürme sistemiyle alevlere müdahale edilmesine olanak tanıyan 3 aşamalı bir yazılım geliştirdiğini belirten Taşpınar, "Yazılım tarafından tespit edilen yangını, ses dalgalı yangını söndürme sistemi ile söndürebiliyoruz. Bu çerçevede Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Altın'ın inşaat ve yangın alanındaki tecrübelerinden faydalanarak deneyler gerçekleştirdik. Deneyler öncesinde özel olarak yangın odası inşa ettik. Ses dalgalı yangın söndürme sistemi oluşturuldu ve farklı ses frekansı, mesafe, yakıt ve alev büyüklüklerinde toplam 17 bin 442 deney gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Yapılan tüm analiz ve sınıflandırma işlemleri sonucunda, ses dalgalarının yangını söndürmesi için gerekli olan aralıkların tespit edildiğini aktaran Taşpınar, şunları kaydetti:

"Çalışmada, 2-70 hz ses frekansı ve 10-190 santimetre mesafe aralığında, 4 farklı yakıt ve 5 farklı alev büyüklüğünde deneyler yapılarak etkili alev söndürme aralıkları belirlendi. Sistemin çalıştırılmasıyla oluşan hava akımının etkisi ile yakıt kabındaki soğumanın, normal şartlardaki soğumaya göre yaklaşık 2 kat daha hızlı olduğu gözlemlendi. Geliştirilen sistemde titreşimli ses frekanslarının, yangının meydana geldiği alanda alevleri perde perde ayırarak yangının söndürülmesinde etkili ve başarılı olduğunu saptadık. Sistem sayesinde kapalı ve açık alan ayırt etmeksizin bilgi işlem merkezlerinde, uçaklarda, uzay mekiklerinde ve hızlı tren gibi ortamlarda çıkan yangınlara hızlı bir şekilde müdahale edilebiliyor."