Hüyük'te İlköğretim Haftası kutlandı

Törene Kaymakam Ahmet Turan Gel ve Belediye Başkanı Sadık Sefer ve ilçe protokolü katıldı.

Sınıf öğretmeni Talat Peker saz çaldı ve müzik öğretmeni kızı Ceyda Peker de giterı ve şarkılarıyla eşlik etti.

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