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        Seydişehir'de devrilen elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:22 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:22
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        Seydişehir'de devrilen elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

        Zahide C. idaresindeki 42 AOF 683 plakalı elektrikli bisiklet, Mustafa Üstündağ Caddesi'nde devrildi.

        Kazada, sürücü Zahide C. ile bisiklette bulunan Yusuf C. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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