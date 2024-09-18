Seydişehir'de devrilen elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
Zahide C. idaresindeki 42 AOF 683 plakalı elektrikli bisiklet, Mustafa Üstündağ Caddesi'nde devrildi.
Kazada, sürücü Zahide C. ile bisiklette bulunan Yusuf C. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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