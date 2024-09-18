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        Konya'dan kısa kısa

        Hüyük'te tarımsal planlama toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 14:21 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:25
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        Hüyük'te tarımsal planlama toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gençlik Merkezi'nde düzenlen programda, üreticilere tarımsal planlama ve kurumun destekleri anlatıldı.

        Programa, Hüyük Kaymakamı Ahmet Turan Gel, Belediye Başkanı Sadık Sefer, kurum yetkilileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

        - Hüyük'teki okullar ziyaret edildi

        Hüyük Kaymakamı Ahmet Turan Gel ile Belediye Başkanı Sadık Sefer, ilçedeki okullara ziyarette bulundu.

        Gel ile Sefer, okul ziyaretlerinde öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti, istek ile talepleri dinledi.

        - Akşehir'e doktor ataması

        Akşehir ilçesine kalp damar cerrahisi uzmanı atandı.

        Hastanenin Başhekimi Bülent Erdem, yaptığı açıklamada, anjiyo merkezi kurularak kalp hastalıkları konusunda önemli bir merkez olma yolunda hastanenin ilerlediğini ifade etti.

        Erdem, kalp damar cerrahisi uzmanı ataması için emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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