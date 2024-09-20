Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 19:21 Güncelleme: 20.09.2024 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Karapınar ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, O.Ç. (27) yönetimindeki 42 ASY 840 plakalı otomobil, Konya-Adana kara yolu Merdivenli mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin kontrolünde araçtaki E.C.D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralanan araç sürücüsü O.Ç, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        E.C.D'nin cenazesi, incelemenin ardından cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Bakan Yerlikaya'nın acı günü
        Bakan Yerlikaya'nın acı günü
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın acı günü
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın acı günü
        Bakan Yumaklı: Şeker pancarı fiyatlarını haftaya açıklamış olacağız
        Bakan Yumaklı: Şeker pancarı fiyatlarını haftaya açıklamış olacağız
        30 yerinden bıçakladığı eşinin cesediyle polis merkezine gitmişti; haksız t...
        30 yerinden bıçakladığı eşinin cesediyle polis merkezine gitmişti; haksız t...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Şeker pancarı alım fiyatı haftaya açıklanıy...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Şeker pancarı alım fiyatı haftaya açıklanıy...
        Kulu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
        Kulu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı