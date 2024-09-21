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        Seydişehir'deki kazada iki kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 08:47 Güncelleme: 21.09.2024 - 08:47
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        Seydişehir'deki kazada iki kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.

        Yunus Kaya Vurgun idaresindeki 71 FF 442 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya kara yolunun 10. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

        Kazada sürücü Yunus Kaya Vurgun ile otomobilde yolcu olarak bulunan babası İnan Vurgun yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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