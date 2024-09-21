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        Beyşehir'de tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 09:39 Güncelleme: 21.09.2024 - 09:41
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        Beyşehir'de tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        S.M.A. idaresindeki BKB 67 plakalı tır, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesinde TMO Beyşehir Ajans Müdürlüğü bahçesine girerken manevra yaptığı sırada aynı istikametteki M.E.Ç. (19) yönetimindeki 42 ASR 479 plakalı motosiklet, devrildi.

        Tır kabininin altında kalan motosikletteki M.E.Ç. ile H.K.A. (19) yaralandı.

        Kaza ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

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