Seydişehir'de servis sürücüleri ve okul müdürlerine taşımacılık eğitimi

Program kapsamında güvenli sürüş teknikleri, öğrencilerin beslenmesinde dikkat edilmesi gereken kurallar ve olası kazaların önlenmesine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Trafik Şube, İlçe Emniyet Trafik Şube ekipleri, Şoförler Odası ve Minibüsçüler Odası tarafından koordineli olarak hazırlanan programla servis sürücüleri ve okul müdürleri bilgilendirildi.

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