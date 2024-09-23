Konya'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
Konya'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, aracın sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.
Konya'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, aracın sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından, köy yollarını kullanarak sınır illerden batı illerine doğru ilerlediği tespit edilen araç Konya'da durduruldu.
Araç içerisinde 3'ü çeşitli suçlardan aranan 9 düzensiz göçmenin olduğu, araç sürücüsünün "göçmen kaçakçılığı" suçundan arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. "Korsan taşımacılık" suçundan 58 bin 227 lira ceza uygulanan araç 60 gün trafikten men edildi.
Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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