Konya'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından, köy yollarını kullanarak sınır illerden batı illerine doğru ilerlediği tespit edilen araç Konya'da durduruldu.

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