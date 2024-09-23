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        Konya'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Konya'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, aracın sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 17:12 Güncelleme: 23.09.2024 - 17:16
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        Konya'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
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        Konya'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, aracın sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından, köy yollarını kullanarak sınır illerden batı illerine doğru ilerlediği tespit edilen araç Konya'da durduruldu.

        Araç içerisinde 3'ü çeşitli suçlardan aranan 9 düzensiz göçmenin olduğu, araç sürücüsünün "göçmen kaçakçılığı" suçundan arandığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. "Korsan taşımacılık" suçundan 58 bin 227 lira ceza uygulanan araç 60 gün trafikten men edildi.

        Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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