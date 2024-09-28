Beyşehir'de elma hasadı sürüyor
Beyşehir ilçesinde elma hasadı devam ediyor.
Beyşehir ilçesinde elma hasadı devam ediyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri elma hasadı yapılan bahçelerde incelemelerde bulundu.
İlçenin sebze ve meyve üretim alanlarını da inceleyen ekipler, oluşabilecek risklere karşı erken zamanda önlem alabilmek, ürünlerin kaliteli ve sağlıklı yetiştirilmesi için tüm üretim alanlarını takip ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.