Beyşehir'de elma hasadı sürüyor

Beyşehir ilçesinde elma hasadı devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri elma hasadı yapılan bahçelerde incelemelerde bulundu.

İlçenin sebze ve meyve üretim alanlarını da inceleyen ekipler, oluşabilecek risklere karşı erken zamanda önlem alabilmek, ürünlerin kaliteli ve sağlıklı yetiştirilmesi için tüm üretim alanlarını takip ediyor.