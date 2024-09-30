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        Konya'da satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor

        ABDULLAH DOĞAN - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki ada, metrekaresi 9 dolar bedelle yeni sahibini arıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:08 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:23
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        Konya'da satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor
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        ABDULLAH DOĞAN - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki ada, metrekaresi 9 dolar bedelle yeni sahibini arıyor.

        İlçe merkezine 12 kilometre mesafede Beyşehir Gölü kıyısındaki Gölkaşı Mahallesi'ne bağlı olan ada, "Çeçen Adası" ismiyle anılıyor.

        Anamas Dağı ve göl manzarasına sahip 2 kilometre uzunluğunda, dikdörtgen şeklindeki 550 bin metrekarelik adada, tarım ve hayvancılık yapılıyor.

        Küçükbaş hayvanlar ve tarım makineleri, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki adaya salla taşınıyor.

        Mirasla intikal eden adanın satışının yapılmasına karar veren sahibi, bir gayrimenkul şirketiyle anlaştı.

        Yatırımcılar başta olmak üzere bazı ilgililer de metrekaresi 9 dolardan satışa çıkarılan yerle ilgili sahada araştırma yapmak için bölgeye geliyor.

        - "Çok talep var"

        Gölkaşı Mahallesi Muhtarı Ali Navruz, AA muhabirine, mahalleye bağlı birden fazla adanın olduğunu söyledi.

        Bazı adalarda tarım ve hayvancılık yapıldığını anlatan Navruz, "Çeçen Adası satılığa çıkarıldı. Bedeli 165 milyon lira civarında belirlenmiş. Toplamda 550 dönüm büyüklüğünde. Bu adada, hayvancılık ve tarım yapılıyor. Şimdi satılacak. Tek tapu olduğunu biliyorum. Geçenlerde gelenler oldu, galiba anlaşamadılar." dedi.

        Navruz, adaya kendi imkanlarıyla yaptıkları 10 tona kadar yük kaldırma kapasitesi olan sal ve tekneyle erişilebildiğini kaydetti.

        Adanın satışını üstlenen gayrimenkul şirketinin sahibi Samet Ok da "Konya'da ada satışı yapmak heyecan uyandırıyor. Kentte böyle bir yer yok. Tek satılık ada burası. Kuzeyden güneye 2 kilometre, doğudan batıya olan bölümü de 400 metreye kadar ulaşıyor. Doğal güzelliği olan bir yer. Çok talep var. Metrekare fiyatı 9 ABD doları olarak belirlendi. Müşterilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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