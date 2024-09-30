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        Seydişehir'de Başkanlık Kupası Geleneksel Trap Atışları yapıldı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde belediye ve Seydişehir Avcılık - Atıcılık Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen Başkanlık Kupası Geleneksel Trap Atışları Turnuvası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:52 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:52
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        Seydişehir'de Başkanlık Kupası Geleneksel Trap Atışları yapıldı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde belediye ve Seydişehir Avcılık - Atıcılık Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen Başkanlık Kupası Geleneksel Trap Atışları Turnuvası tamamlandı.

        Eski Demirciler Sanayi arkasındaki atış poligonunda gerçekleştirilen turnuvada 1050 sporcu yarıştı.

        Bir gün süren ve 9 ayrı kategoride gerçekleşen atışlarda Antalya, Manavgat, Konya, Huğlu, Burdur, Karaman ve Seydişehir'den profesyonel atıcılar yarıştı.

        Atışlarda takım kategorisinde Denizli Trap Takımı birinci, Bucak Trap Takımı ikinci, Huğlu Trap Takımı üçüncü oldu.

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür eden Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Soner Güler, "Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz organizasyonumuz kardeşlik ve dostluk çerçevesinde devam etti. Turnuvalarımıza katılan sporcularımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        ​​​​​​​Seydişehir'in sosyal ve kültürel olarak Türkiye standartlarının çok çok üzerinde olan bir ilçe olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Seydişehirli gençlerimizin gerek amatörde gerekse profesyonelde ciddi anlamda yarışmalar yapıldı. İlçemizin hem il hem de ulusalda tanıtımı yapılmakta. Ata sporlarımız arasında atıcılık, binicilik, yüzücülük en temel spor dallarımız. Bunun için her genci her insanın bir spor dalında kendisini yetiştirmesi, çalışması, enerjisini doğru kullanılması konusunda önemli. Ben il dışından ilçe dışından turnuvaya katılan kardeşlerimize ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

        Protokol konuşmalarının ardından Tek kurşun, Tavşan, Amatör Trap, Takım müsabakası, Veteranlar Trap, Profosyonel Trap, Kadınlar Trap, Paralimpik Trap ve Türk Yıldızları kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

        Trap atışlarına Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, STK Başkanları, Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Soner Güler ve sporcular katıldı.

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