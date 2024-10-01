Konya'da ayağını çapa motoruna kaptıran çiftçi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde ayağını çapa motoruna kaptıran bir kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde ayağını çapa motoruna kaptıran bir kişi yaralandı.
Çiftçilikle uğrayan İsmail Kılınçlı (42), Ketenli Mahallesi Tasnar Bucağı mevkisindeki tarlasında çalıştığı sırada ayağını çapa motoruna kaptırdı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınçlı, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.
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