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        Konya'da ayağını çapa motoruna kaptıran çiftçi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde ayağını çapa motoruna kaptıran bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 10:26 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:26
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        Konya'da ayağını çapa motoruna kaptıran çiftçi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde ayağını çapa motoruna kaptıran bir kişi yaralandı.

        Çiftçilikle uğrayan İsmail Kılınçlı (42), Ketenli Mahallesi Tasnar Bucağı mevkisindeki tarlasında çalıştığı sırada ayağını çapa motoruna kaptırdı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınçlı, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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