Seydişehir'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

Seydişehir İlçe Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konferansı düzenledi.

Millet Bahçesi'nde Şehit Ahmet Erol Camii Müezzin-Kayyımı Fatih Mehmet Kürük'ün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İlçe Müftüsü Adem Bebek'in konuşmasıyla devam etti.

İlçe Müftüsü Bebek, amaçlarının Peygamberin örnek hayatını, yaşamını ve uygulamalarını hayatın içine alan, kişilere değer katan hareket ve yaşayışla örneklerle bezenmiş bir toplum inşa etmek olduğunu söyledi.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın ise şöyle konuştu:

"Peygamber efendimiz hayatı ve yaşamıyla kişilere örnek olmuş, sevgi, saygı ve ahde vefada kusur etmemiştir. İslam'ın temeli sevgidir. Müslüman ailelerde sevgi ve saygı ön planda gelir. Biz ailelerimizle bir millet olmuşuz. Bizim dinimiz ve dilimiz batı dili değil. Bu yüzden dinimizi ve dilimizi korumalıyız. Bardağın dolu tarafını görerek eşimizi, aşımızı ve işimizi sevmeli ve sahip çıkmalıyız. Herkes üzerine düşen görevi hakkıyla yapacak ve sahip çıkacak."