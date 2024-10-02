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        Karapınar Alba Spor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti

        Erkekler 1. Voleybol Ligi'nde mücadele eden Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi (ALBA) Spor Kulübü, kendi sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:49 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:49
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        Karapınar Alba Spor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti
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        Erkekler 1. Voleybol Ligi'nde mücadele eden Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi (ALBA) Spor Kulübü, kendi sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendi.

        Karapınar'daki karşılaşmayı Karapınar Alba Spor, 3-1 kazandı.

        Maçın ardından Karapınar Alba Spor'un teknik direktörü Ali Kemal Boztaş, takımının performansına ilişkin şunları söyledi:

        "Fenerbahçe Medicana genç ve dinamik bir ekip. Bu nedenle maçın her anı mücadeleyle geçti. Oyuncularım sahada soğukkanlı kalmayı başardı ve gereken anlarda doğru hamlelerle oyunun kontrolünü sağladı. Bu galibiyet, ligdeki pozisyonumuz için önemli bir adım."

        Boztaş, çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Bu galibiyet bizi motive etti. Ancak sezon uzun. Tüm maçlara aynı ciddiyetle hazırlanacağız." dedi.

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