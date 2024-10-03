Göçmen kuşların konaklama alanı İvriz Barajı pelikanları misafir etti

YAVUZ GÖRÜR - Konya'nın Halkapınar ilçesinde göçmen kuşların uğrak yerlerinden olan İvriz Barajı, yüzlerce pelikana bir geceliğine ev sahipliği yaptı.

İç Anadolu Bölgesi'nde kuş göç yolu üzerinde bulunan Halkapınar İvriz Barajı, bölge için olduğu kadar yaban hayatı için de önemli bir yere sahip.

Yıl boyunca çok sayıda kuş türüne konaklama ve yaşam alanı olan İvriz Barajı, çok sayıda pelikana da bir geceliğine ev sahipliği yaptı.

İvriz Barajı'na gelen kuşlar, burada bir gece dinlenme ve beslenme molasının ardından bölgeden ayrıldı.