Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Göçmen kuşların konaklama alanı İvriz Barajı pelikanları misafir etti

        YAVUZ GÖRÜR - Konya'nın Halkapınar ilçesinde göçmen kuşların uğrak yerlerinden olan İvriz Barajı, yüzlerce pelikana bir geceliğine ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:18 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göçmen kuşların konaklama alanı İvriz Barajı pelikanları misafir etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        YAVUZ GÖRÜR - Konya'nın Halkapınar ilçesinde göçmen kuşların uğrak yerlerinden olan İvriz Barajı, yüzlerce pelikana bir geceliğine ev sahipliği yaptı.

        İç Anadolu Bölgesi'nde kuş göç yolu üzerinde bulunan Halkapınar İvriz Barajı, bölge için olduğu kadar yaban hayatı için de önemli bir yere sahip.

        Yıl boyunca çok sayıda kuş türüne konaklama ve yaşam alanı olan İvriz Barajı, çok sayıda pelikana da bir geceliğine ev sahipliği yaptı.

        İvriz Barajı'na gelen kuşlar, burada bir gece dinlenme ve beslenme molasının ardından bölgeden ayrıldı.

        - "Sulak ve güvenli alanları otel gibi kullanıyorlar"

        Halkapınar Kaymakamı Enes Talha Ulusoy, AA muhabirine, çok sayıda ve türde yabani kuşun barajda beslenip dinlendiğini, bazı türlerin burada ürediklerini söyledi.

        Bölgenin kuşlarla farklı bir güzelliğe büründüğünü anlatan Ulusoy, şöyle konuştu:

        "Özellikle göç mevsiminde flamingo, ak pelikan, kaz, ördek ve yırtıcı göçmen kuş türleri geçici de olsa İvriz Barajı'nda konaklıyor. Kuşlar, Afrika'ya kadar uzanan uzun göç yollarında böylesi sulak ve güvenli alanları otel gibi kullanıyorlar. Binden fazla pelikan, İvriz Barajı'nda misafir oldu. Gördüğümüz manzara karşısında çok mutlu olduk. Onları buralarda görmek bize belgesel tadında görseller sunuyor. Hava şartlarına göre bazen iki üç gün de kalabiliyorlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarı bugün açılıyor!
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarı bugün açılıyor!
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Eylül ayı zam şampiyonu öğrenci yurtları
        Eylül ayı zam şampiyonu öğrenci yurtları
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        Fenerbahçe, Twente deplasmanında
        Fenerbahçe, Twente deplasmanında
        Vurdukları genç yaralanınca peşine düşüp öldürdüler!
        Vurdukları genç yaralanınca peşine düşüp öldürdüler!
        Beşiktaş'ın Frankfurt 11'i!
        Beşiktaş'ın Frankfurt 11'i!
        Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın!
        Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın!
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        Avukatlık ücretlerine zam
        Avukatlık ücretlerine zam
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Yabancı işçinin ücreti düşecek
        Yabancı işçinin ücreti düşecek
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail, Şam'ı vurdu
        Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler?
        Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler?

        Benzer Haberler

        Konya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Konya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Konya'da bir evin bahçesinden 3 kamyon çöp çıkarıldı
        Konya'da bir evin bahçesinden 3 kamyon çöp çıkarıldı
        Konya'da annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Konya'da annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Karapınar Alba Spor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti
        Karapınar Alba Spor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti
        Seydişehir'de anaokulu öğrencileri itfaiyeyi ziyaret etti
        Seydişehir'de anaokulu öğrencileri itfaiyeyi ziyaret etti
        Konya yılın ilk 9 ayında ihracatını yüzde 6,1 artırdı
        Konya yılın ilk 9 ayında ihracatını yüzde 6,1 artırdı