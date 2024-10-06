Konya'da kayınbirader ile enişte kavgasında 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İkili arasındaki tartışmanın ailelerinin de karışmasıyla kavgaya dönüşmesi sonucu Tahsin K, Mustafa Ç. ve 5 kişi yaralandı.

İsmil Mahallesi’nde Tahsin K. ile eşinin kardeşi Mustafa Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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