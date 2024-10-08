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        Konya'da "Yapay Zeka ve Basında Uygulamaları Eğitim Programı" yapıldı

        Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ve İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünce "Yapay Zeka ve Basında Uygulamaları Eğitim Programı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 12:43 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:43
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        Konya'da "Yapay Zeka ve Basında Uygulamaları Eğitim Programı" yapıldı
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        Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ve İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünce "Yapay Zeka ve Basında Uygulamaları Eğitim Programı" düzenlendi.

        İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç, Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, İsrail'in, saldırılarının bölge istikrarında derin yaralar açtığını, Birleşmiş Milletler'in yaşananlar karşısında yaptırımsız kalmasının dünyanın derin bir adalet krizinde olduğunu gösterdiğini söyledi.

        Güçlünün haklı olduğu, haklının kendini ifade edemediği, ifade etse dahi görünürlüğünün kısıtlandığı bir ortamda, en çok zedelenen şeyin hakikat ve adalet anlayışları olduğunu belirten Tunç, "Enformasyon bombardımanı altında hakikatin ne olduğunu kavramanın zorluğunu derinden yaşamaktayız. Sistematik, yoğun ve kalıcı dezenformasyon üreten sosyal medya aparat ve şirketlerinin, psikolojik harp unsuru olarak bireyleri ve kitleleri manipüle edebiliyor olması da hakikat krizini derinleştiren başat unsur olarak karşımıza çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

        - "Zihinsel bir altyapı oluşturmayı hedeflemekteyiz"

        Üretilen bilgi ve haberin insanlar veya robotlar tarafından mı üretildiğinin net olarak ayırt edilmediği bir ortamda, geleneksel medyanın toplumun güvenini kazanma noktasında ciddi bir fırsata sahip olduğunun gözden kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

        "Yapay zekanın istenilen bilgi veya mesajı öne çıkarma, çoğaltma ve aksi sedasının görünürlüğünü minimize etme kabiliyeti dezenformasyonu artırırken aynı yapay zeka teknolojilerinin geleneksel basın faaliyetlerini de kolaylaştırıp hızlandırdığı görülmektedir. Bu itibarla merkezinde insan olan birçok faaliyeti otonom şekilde icra edebilen yapay zeka teknolojilerinin imkan ve kabiliyetlerinin, yaşadığı toplumun ve coğrafyanın gerçeklerine bigane kalmayan basın mensuplarıyla buluşmasını ve hakikat mücadelesinde etkili şekilde kullanılmasını çok önemsiyoruz."

        Hayatın her alanında birtakım kolaylıklar sağlayan yapay zeka teknolojisinin basın faaliyetlerine ürettiği imkanlara sırt çevirmelerinin mümkün olmadığını dile getiren Tunç, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Konya Teknik Üniversitesi olarak hazırladığımız bu program vesilesiyle, yerel düzeyde geleneksel ve dijital habercilik yapan siz basın mensuplarımızın, basın faaliyetlerini daha efektif yapmanızı sağlayacak zihinsel bir altyapı oluşturmayı hedeflemekteyiz." diye konuştu.

        - Teknolojik araştırmalara destek

        KTÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Deveci de teknoloji çağında yeni nesile ayak uydurmak ve çağın gerisinde kalmamak için teknolojik gelişmelerden uzak kalınamayacağını söyledi.

        Teknolojinin birçok alanda hayatı kolaylaştırdığına dikkati çeken Deveci, KTÜN olarak teknolojik gelişmelere ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla öğrencilere teknolojik araştırmalar için imkan sağladıklarını, ülkeye faydalı olabilecek her türlü çalışmaya destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

        Konuşmaların ardından program kapsamında KTÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Gündüz ile Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı, Yapay Zeka Uygulama, Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Engin Eşme yapay zeka konulu sunum yaptı.

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