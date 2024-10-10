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        Minik Bahar'a kalp zarından alınan parçayla aort damarı yapıldı

        SERHAT ÇETİNKAYA - ⁠Kayseri'den ağır kalp yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Konya'ya getirilen Bahar Aden bebek, 7 haftalıkken gerçekleştirilen operasyonla yaşama tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:16 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:23
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        Minik Bahar'a kalp zarından alınan parçayla aort damarı yapıldı
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        SERHAT ÇETİNKAYA - ⁠Kayseri'den ağır kalp yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Konya'ya getirilen Bahar Aden bebek, 7 haftalıkken gerçekleştirilen operasyonla yaşama tutundu.

        Beyrek ile Nigar Özsoy çiftinin ilk çocuğu Bahar Aden, 2 ay önce dünyaya geldi.

        Belirti göstermediği için anlaşılamayan Bahar Aden'in rahatsızlığı, rutin sağlık kontrolünde tesadüfen fark edildi.

        Kalbindeki delik büyük olduğu ve aort damarı gelişmediği için hayati tehlikesi bulunan bebek, ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'ne sevk edildi.

        Kalbindeki delik kapatılan, kalp zarından alınan parçayla aort damarı yapılan Bahar Aden bebek, başarılı operasyon sonrası taburcu edildi.

        - "Bebeğimizi bundan sonra birkaç ameliyat daha bekliyor"

        Hastanenin Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Sorumlu Hekimi Operatör Dr. Murat Şimşek, AA muhabirine, kendilerine geldiğinde bebeğin genel durumunun çok kötü olduğunu söyledi.

        Geç tanı almasının, bebeğin yaşamsal fonksiyonlarını tehlikeye soktuğunu aktaran Şimşek, şöyle konuştu:

        "Bu tür durumlarda müdahale geciktiği zaman, konjenital kalp cerrahisinde başarı oranı düşüyor. Çocuğumuz aort damarı hemen hemen hiç gelişmediği için akciğer hipertansiyonu vardı. Böbrek ve karaciğer sorunları da vardı. Bu yüzden acil ameliyat olması gerekiyordu. Ameliyat sonrası beklediğimizden daha iyi sonuç alması nedeniyle biz de sevinçliyiz. Bebeğimizi bundan sonra birkaç ameliyat daha bekliyor. Burada önemli olan ilk operasyonu atlatmaktı. Bundan sonra 4 aylık periyotta sıkı bir kardiyoloji takibi yapacağız ve 6 aylık olduktan sonra diğer ameliyatların süreci başlayacak."

        - "Tesadüfen ortaya çıkan bu durum bebeğimizi bize bağışladı"

        Anne Nigar Özsoy da kızının durumunun, baş çevresinin ölçülmesi için götürdükleri rutin hastane kontrolünde ortaya çıktığını ifade etti.

        Teşhis konulana kadar bebeklerinde hiçbir rahatsızlık gözlemlemediklerini belirten Özsoy, "Doktorlar, 'Durumu çok ağır, yaşama şansı çok düşük.' dediler. Çok zor bir durumdu. Başarılı şekilde ameliyat edildi. Şimdi durumu iyi. Umarım bu şekilde de devam eder. Tesadüfen ortaya çıkan bu durum, bebeğimizi bize bağışladı." diye konuştu.

        Baba Beyrek Özsoy ise kızının durumunun kötü olmasına rağmen umutlarını hiç yitirmediklerini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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