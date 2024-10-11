Yunak'ta Kızılay'ın kan bağışı kampanyası sürüyor
Konya'nın Yunak ilçesinde, kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
Konya'nın Yunak ilçesinde, kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
Kızılay Konya Şubesi tarafından düzenlenen kampanya, Kent Meydanı'nda yapıldı.
Toplam 175 ünite kan bağışının toplandığı kampanyada, Kızılay yetkilileri, bağışçılara teşekkür etti.
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