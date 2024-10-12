"Tıslayan böceğin" sesini duymak isteyenler kelebek bahçesine geliyor

ANIL KURU - Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde sergilenen Madagaskar tıslayan hamam böcekleri, çıkardığı sesten dolayı ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Çok sayıda kelebek türüne ev sahipliği yapan bahçe, farklı zamanlarda sergilenen böceklerle de ön plana çıkıyor.

Burada sergilenen Madagaskar tıslayan hamam böcekleri, çıkardığı sesten dolayı en çok çocuklar tarafından merak ediliyor.

Çocukların görevliler eşliğinde ellerine alarak incelediği böcekler, bulduğu yaprak ve dal parçalarının arasına saklanarak yaşamayı tercih ediyor.

Böcek, 6 santimetreyi bulan boyu, geniş ve zırh gibi görünen kanatsız gövdesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. - Ziyaretçilerin doğayla bağ kurması amaçlanıyor Tropikal Kelebek Bahçesi Baş Biyoloğu Turgut Tuş, AA muhabirine, bahçe çalışanlarının özellikle çocuklara doğa sevgisini aşılamayı amaçladığını söyledi. Kral kelebekleri, büyük amazon papağanları, dal böcekleri gibi Türkiye'de doğal ortamda bulunmayan türleri tanıtarak ilgiyi artırdıklarını vurgulayan Tuş, "Madagaskar tıslayan hamam böceği gibi farklı bir canlının çocuklarla buluşmasının heyecanını yaşıyoruz. Afrika kıtasında bulunan bir tür böcektir. En büyük böcek türlerindendir. Bahçemizde doğaya olan ilgiyi yine bir farklı türle ortaya çıkarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.