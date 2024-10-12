Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        "Tıslayan böceğin" sesini duymak isteyenler kelebek bahçesine geliyor

        ANIL KURU - Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde sergilenen Madagaskar tıslayan hamam böcekleri, çıkardığı sesten dolayı ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:26 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tıslayan böceğin" sesini duymak isteyenler kelebek bahçesine geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANIL KURU - Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde sergilenen Madagaskar tıslayan hamam böcekleri, çıkardığı sesten dolayı ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

        Çok sayıda kelebek türüne ev sahipliği yapan bahçe, farklı zamanlarda sergilenen böceklerle de ön plana çıkıyor.

        Burada sergilenen Madagaskar tıslayan hamam böcekleri, çıkardığı sesten dolayı en çok çocuklar tarafından merak ediliyor.

        Çocukların görevliler eşliğinde ellerine alarak incelediği böcekler, bulduğu yaprak ve dal parçalarının arasına saklanarak yaşamayı tercih ediyor.

        Böcek, 6 santimetreyi bulan boyu, geniş ve zırh gibi görünen kanatsız gövdesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

        - Ziyaretçilerin doğayla bağ kurması amaçlanıyor

        Tropikal Kelebek Bahçesi Baş Biyoloğu Turgut Tuş, AA muhabirine, bahçe çalışanlarının özellikle çocuklara doğa sevgisini aşılamayı amaçladığını söyledi.

        Kral kelebekleri, büyük amazon papağanları, dal böcekleri gibi Türkiye'de doğal ortamda bulunmayan türleri tanıtarak ilgiyi artırdıklarını vurgulayan Tuş, "Madagaskar tıslayan hamam böceği gibi farklı bir canlının çocuklarla buluşmasının heyecanını yaşıyoruz. Afrika kıtasında bulunan bir tür böcektir. En büyük böcek türlerindendir. Bahçemizde doğaya olan ilgiyi yine bir farklı türle ortaya çıkarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Tuş, insanların hoşnut olmayacağı bazı canlılardan sayılabilen böcek sayesinde de ziyaretçilerin doğayla bağ kurmasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

        "Erkek böceklere dokunduğunuz zaman bir tıslama sesi çıkarıyor ve bu ses sayesinde avcılarından korunmaya çalışıyor. Ses, yılanın çıkardığı sesi anımsattığı için avcılar yılanla karşılaştıklarını düşünüyor. Büyük ve ürkütücü görünse de tamamen zararsız bir canlıdır. Bahçe içinde teraryum diye isimlendirilen bir bölüm var. Böcekler, bu teraryum içinde devamlı sergileniyor. Böceğe ilgi oldukça fazla. Bazı dönemlerde çocukların böceğe dokunmalarına fırsat vererek etkileşimi artırıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yaşandı! O anlar kamerada! Kadına sokakta feci darp!
        İstanbul'da yaşandı! O anlar kamerada! Kadına sokakta feci darp!
        Baba oğul, ambulansın önünü kesip darp etmişti! Yerlikaya'dan açıklama!
        Baba oğul, ambulansın önünü kesip darp etmişti! Yerlikaya'dan açıklama!
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        IMF'den Türkiye değerlendirmesi
        IMF'den Türkiye değerlendirmesi
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        Kızının kolu göğsüne çarpınca meme kanseri olduğunu öğrendi
        Kızının kolu göğsüne çarpınca meme kanseri olduğunu öğrendi
        Uzungöl'e 7 metrelik alabalık heykeli!
        Uzungöl'e 7 metrelik alabalık heykeli!
        Anadolu Efesli Stanley Johnson'a büyük şok! Evine 2 kurşun isabet etti!
        Anadolu Efesli Stanley Johnson'a büyük şok! Evine 2 kurşun isabet etti!
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 3 bölgede sağanak!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Montella çok büyük sürprizler yapmıyor"
        "Montella çok büyük sürprizler yapmıyor"

        Benzer Haberler

        Obruk manzaralı otel beklentinin üstünde ziyaretçi ağırlıyor
        Obruk manzaralı otel beklentinin üstünde ziyaretçi ağırlıyor
        Konya'da otomobil ve traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Konya'da otomobil ve traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Konya'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Konya'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Yunak'ta Kızılay'ın kan bağışı kampanyası sürüyor
        Yunak'ta Kızılay'ın kan bağışı kampanyası sürüyor
        2. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı kapılarını 16 Ekim'de açacak
        2. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı kapılarını 16 Ekim'de açacak
        42 yıldır anahtar yapıyor
        42 yıldır anahtar yapıyor