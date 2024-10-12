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        Konya'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 20:37 Güncelleme: 12.10.2024 - 20:41
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        Konya'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.

        Polis, 1'i kadın 3 şüpheliyi, ilçedeki bir kuyumcuda sahte altın satmak üzereyken suçüstü yakaladı.

        Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 26 sahte altın bilezik, 1 sahte altın ve 12 bin 550 lira ele geçirildi.

        Şüpheliler, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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