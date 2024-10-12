Konya'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.
Polis, 1'i kadın 3 şüpheliyi, ilçedeki bir kuyumcuda sahte altın satmak üzereyken suçüstü yakaladı.
Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 26 sahte altın bilezik, 1 sahte altın ve 12 bin 550 lira ele geçirildi.
Şüpheliler, polis ekiplerince emniyete götürüldü.
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