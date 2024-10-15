Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Anadolu Selçuklu Devletinin önemli eserlerinden İnce Minareli Medrese eski ihtişamına kavuşacak

        ZEHRA MELEK ÇAT - Anadolu Selçuklu Devleti döneminde medrese olan İnce Minare Taş ve Ahşap Eserleri Müzesi'nin restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce çalışmalara başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:06 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Selçuklu Devletinin önemli eserlerinden İnce Minareli Medrese eski ihtişamına kavuşacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZEHRA MELEK ÇAT - Anadolu Selçuklu Devleti döneminde medrese olan İnce Minare Taş ve Ahşap Eserleri Müzesi'nin restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce çalışmalara başlandı.

        Anadolu Selçuklu Sultanı 2. İzzeddin Keykavus döneminde Vezir Sahib Ata Fahreddin Ali tarafından 1258 ve 1279 yılları arasında Dar-ul Hadis Medresesi olarak yaptırılan İnce Minareli Medrese, 1956'dan itibaren Beylikler, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait taş ve ahşap eserlerin sergilendiği bir müze olarak hizmet verdi.

        Müderris odası, 2 öğrenci hücresi, eyvanı ve mescidi bulunan İnce Minareli Medrese, Türk-İslam sanatının en önemli eserleri arasında sayılıyor. Medrese, taç kapısı, çini süslemeleri, geometrik ve bitkisel motifli taş işlemeleri ile ziyaretçilerine tarihte yolculuk yaptırıyor.

        Anadolu'nun ilk üniversiteleri arasında gösterilen medresenin özellikle Ayetel Kürsi yazılı 22 metre çapındaki kubbe eteği ve Yasin ile Fetih surelerinin yer aldığı zengi düğümlü taç kapısı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Medrese hazırlanan proje çerçevesinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilecek.

        - Çalışmalar bir yılda tamamlanacak

        Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, AA muhabirine, Konya'daki Sahib Ata Külliyesi, İnce Minareli Medrese ve Şerafettin Camisi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlanan restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Kılınç, İnce Minareli Medrese'nin Anadolu Selçuklu Devleti'nin en önemli eğitim kurumlarından biri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "İnce Minareli Medrese, dini ve fen ilimlerinin okutulduğu bir medrese. Bu medresenin en önemli özelliği taç kapısı. Taç kapısının Anadolu ve İslam coğrafyasında benzeri yok. Mescidin minaresi çift şerefeli uzun ve tuğladan yapılmıştır, ismini buradan almıştır. Medresenin minaresi 1901'de yıldırım çarpması sonucu yıkılmıştır. Restorasyon çalışmaları kapsamında minare ile ilgili de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Statik hesapları yapıyoruz, sonuçlara göre minarenin yıkılan kısmının orijinaline uygun yapılması yönünde karar verilecek."

        Taç kapıda bitkisel ve geometrik motifler olduğunu hatırlatan Kılınç, kapıda Yasin ve Fetih surelerinin yer aldığını söyledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyonda zemin etütlerinin de yapıldığını vurgulayan Kılınç, "Medresenin iç kısmındaki duvarlarda ve çinilerde çimento, metal, beton katkılı uygulamaları kaldırdık. Dış kısımda da temel boyutlarının durumuna yönelik kazılar yapıldı. Tüm verileri topladık. Uygulamaya yönelik projemiz de hazır. Yakında imalatlara başlayacağız. Bu eserimizi de 1 yıl içinde Konya'mıza yeniden kazandıracağız." dedi.

        Kılınç, yaklaşık 800 yıldır ayakta olan medresenin statik problemleri giderilerek nesilden nesile ulaşmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana görülen ilk sel
        Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana görülen ilk sel
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        Almanya'da ilaç tedariki alarmı
        Almanya'da ilaç tedariki alarmı

        Benzer Haberler

        87 kişiden 3.2 milyon TL vurgun yapan 13 dolandırıcı yakalandı
        87 kişiden 3.2 milyon TL vurgun yapan 13 dolandırıcı yakalandı
        Konya'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Konya'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Meslektaşını döverek öldüren çaycıya ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        Meslektaşını döverek öldüren çaycıya ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        Eşi evi terk etti, kayınpederinin yanında havaya ateş edince 'Silahla tehdi...
        Eşi evi terk etti, kayınpederinin yanında havaya ateş edince 'Silahla tehdi...
        Konya'da bir ayakkabı imalatçısı 200 numara sandalet üretti
        Konya'da bir ayakkabı imalatçısı 200 numara sandalet üretti
        Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı