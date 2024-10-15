Konya'da "7. Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği" konferansı düzenlendi

Konya Sanayi Odası'nda, 7. Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği (OSEG) konferansı düzenlendi.

Konya Sanayi Odası Başkanı (KSO) Mustafa Büyükeğen, Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen programın açılışında, konferansın ana temasının "otomotiv sektöründe yeni trendler, dönüşüm ve etkileri" olduğunu söyledi.

Yapılacak iki oturumda, otomotiv sektörü ile geçirdiği büyük dönüşümün masaya yatırılacağını dile getiren Büyükeğen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konya'mız Anadolu'nun kalbinde, Türkiye'nin yeni sanayi merkezi olarak yükselişini sürdürüyor. Yıllık 3,3 milyar doları aşkın ihracatımızla, dünyanın hemen her yeriyle ticaret yapıyoruz. Yatırım ve üretim iştahımız, girişimcilik azmimiz, teknolojik altyapımızla dünya ticaretine eklemlenmiş bir yapıya kavuştuk. Marmara Havzası'ndan sonra, otomotiv sektörünün en güçlü olduğu şehirlerin başındayız. Malumunuz, otomotiv sektörü artık sadece araç üretimiyle sınırlı değil. Endüstri 4.0 ve dijitalleşme süreçleri, sektördeki dönüşümün en önemli yapı taşlarını oluşturur hale geldi. Sektör, sadece üretim süreçlerinde değil, araç teknolojilerinde dijitalleşme, elektrikli araçlar ve otonom sürüş teknolojileri gibi devrim niteliğinde yeniliklerle karşı karşıya."

Büyükeğen, bugün artık yollarda sıkça görülen elektrikli araçlarda içten yanmalı motor, debriyaj, vites kutusu, dişli kutusu, diferansiyel gibi yüzlerce parça bulunmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Aslında bu dönüşümü, sektör sanayicilerimiz bir risk olarak değil, yeni bir fırsat olarak değerlendirmeli diye düşünüyorum. Yeni teknolojilere uyum sağlayabilen firmalarımız, küresel pazardaki gücünü koruyabilecekken, değişim sürecinin dışında kalan firmalarımızın rekabet gücü maalesef zayıflayacak. Dolayısıyla sanayicilerimizin, bir yandan geleneksel teknolojilerle üretimlerini devam ettirirken, diğer yandan da bu yeni trendlere uyum sağlamak için gerekli teknolojik yatırımları yapması kaçınılmaz hale geldi. Sektörde büyük başarılara imza atan Konyalı sanayicilerimizin küresel trendlere hızla uyum sağlayacağına, geleceğin otomotiv dünyasında da kendisine güçlü bir yer bulacağına inanıyorum."