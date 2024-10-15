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        Konya'da eve çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde kerpiç eve çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 14:18 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:18
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        Konya'da eve çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde kerpiç eve çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        A.K'nin (76) kullandığı 42 H 5346 plakalı otomobil, Fasıllar Mahallesi'nde kerpiç eve çarptı.

        Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücünün kalp krizi geçirmiş olabileceği, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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