Yunak'ta dar gelirli ailelere gıda desteği verildi
Konya'nın Yunak ilçesinde yaklaşan kış mevsimi öncesinde dar gelirli ailelere patates verildi.
Konya'nın Yunak ilçesinde yaklaşan kış mevsimi öncesinde dar gelirli ailelere patates verildi.
Saray ve Altınöz mahallelerindeki çiftçilerin yetiştirdiği patateslerin sökümü yapıldı. Söküm sonrası tarlada kalan patatesler toplanarak dar gelirli ailelere ulaştırıldı.
Patatesler titizlikle paketlenip çuvallanarak Fatih Mahallesi Muhtarlığının belirlediği ailelere teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.