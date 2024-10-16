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        Yunak'ta dar gelirli ailelere gıda desteği verildi

        Konya'nın Yunak ilçesinde yaklaşan kış mevsimi öncesinde dar gelirli ailelere patates verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 10:59 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:18
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        Yunak'ta dar gelirli ailelere gıda desteği verildi
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        Konya'nın Yunak ilçesinde yaklaşan kış mevsimi öncesinde dar gelirli ailelere patates verildi.

        Saray ve Altınöz mahallelerindeki çiftçilerin yetiştirdiği patateslerin sökümü yapıldı. Söküm sonrası tarlada kalan patatesler toplanarak dar gelirli ailelere ulaştırıldı.

        Patatesler titizlikle paketlenip çuvallanarak Fatih Mahallesi Muhtarlığının belirlediği ailelere teslim edildi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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