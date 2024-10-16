Akşehir'deki yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Selçuk Mahallesi Demirkazık Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki eve de sıçradı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.