Akşehir'deki yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
Selçuk Mahallesi Demirkazık Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki eve de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yoğun çaba sonucunda söndürülen yangında iki ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Nuri Bozoğlu, Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer de olay yerinde çalışmaları inceledi.
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