TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Konya'da mısır hasadına katıldı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sabah, öğle, akşam sofralarda yenilen gıdalarda eksilme olması istenmiyorsa çiftçilerin üretimde kalmasının sağlanması gerektiğini belirterek, "Özellikle gençlerimizi sağlayacağımız desteklerle tarımda tutmalıyız." dedi.

Bayraktar, Konya'nın Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde düzenlenen hasat etkinliğinde, mısırın stratejik ürünler arasında yer aldığını dile getirdi.

Mısır üretiminde Konya, Şanlıurfa, Adana, Mardin ve Karaman'ın önde geldiğine dikkati çeken Bayraktar, ülke üretiminin yüzde 58,1'inin bu illerde gerçekleştirildiğini aktardı.

- "Mısırda 8 milyon 500 bin ton üretim bekleniyor"

Bayraktar, son 5 yılda mısır üretimi yüzde 57,9 oranında arttığına işaret ederek, "Ancak geçen yıl fiyattan umduğunu bulamayan üreticilerimiz, bu yıl mısırda ekim alanlarını azalttı. TÜİK birinci tahmin verilerine göre de 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5,6 azalışla 8 milyon 500 bin ton üretim bekleniyor." dedi.

Konya'nın mısır üretiminde yüzde 22,7 payla birinci sırada yer aldığına dikkati çeken Bayraktar, il genelinde mısır veriminde yüzde 10 ila 30 arasında kayıpların olduğunu vurguladı.